“Lute, Genel Sekreter’den onay bekliyor”

BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıslı Rum liderliğine, ziyaretten vazgeçtiğini ilettiği haberini geçen güneydeki basın, bugün Lute’un seyahati için Genel Sekreter’den onay beklediğini yazdı.

Fileleftheros “BM ve Lute ile temasta olan kişileri” kaynak göstererek, “Lute Ziyareti Quiz (küçük sınav)” başlığıyla aktardığı haberinde Lute’un, Ada’yı ziyareti için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’den onay beklemekte olduğunu ancak Afganistan’daki gelişmeler nedeniyle BM’nin ve Genel Sekreter’in odağını Afganistan’a yoğunlaştırdığını yazdı.

Habere göre Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Lute’un olası ziyaretiyle ilgili soruya karşılık “Yalnız Kıbrıs’ta olanlara değil, genel ve uluslararası boyutta bakmalıyız. Afganistan’da her gün gelişmelere şahit oluyoruz. Amerikan Başkanı’nın açıklamaları uluslararası toplumun, özellikle de BM’nin dikkati tamamen Afganistan’daki olaylara çevirdi” dedi.

"Lute adaya gelmekten vazgeçti"

“Genel Sekreter’in çağırmak isteyeceği her türlü görüşmeye katılmaya hazırız”

Eylül’de New York’ta gerçekleşecek BM Genel Kurulu çerçevesinde Kıbrıslı liderlerin gerek kendi aralarında gerek Genel Sekreter ile görüşmeleri veya hatta bu üçlü görüşmeye garantörlerin de katılması olasılığı sorulduğunda ise Hristodulidis şunları söyledi:

“Kıbrıs Cumhuriyeti olarak, olumlu sonuçları gündeme getirebileceğini umduğumuz böyle bir görüşmenin gerçekleştirilmesi gerektiği görüş ve arzumuzu Genel Sekreter’in şahsına resmen ilettik. Bizim için olumlu sonuç, olumlu sonuçlanma perspektifi olan özlü müzakerelerin yeniden başlamasından başkası değildir.”

Hristodulidis, 3’lü görüşmeden mi 5’li görüşmeden mi söz edildiği sorusuna “Genel Sekreter’in çağırmak isteyeceği her türlü, yani iki lider ve Genel Sekreter arasında ve hatta garantör güçlerin de katılacağı bir görüşmeye katılımıyla hazırız. Bu yöndeki görüş ve arzumuzu en üst düzeyde BM Genel Sekreteri’nin şahsına ilettik.”

Tatar – Anastasiadis polemiği

Politis ve diğer gazeteler Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in 60 Anayasası’na dönüş önerisine karşılık rahmetli Glafkos Klerides’in “meclise girerseniz dışarı atılacaksınız” sözünü hatırlatarak cevap verdiği açıklamasını “İroni ile Ret… Ersin Tatar Anastasiadis’in, İki Devlet Önerisini Etkisiz Hale Getirme Çabasıyla Kıbrıslı Türklerin Cumhuriyet Kurumlarına Geri Dönmesi Önerisini Reddetti” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Alithia, haberi manşete çekerek, “Geçmişe Yapışık!... Ersin Tatar: Kıbrıslı Türk Lider Taksimci Politikasını Haklı Göstermek İçin Neleri Hatırlıyor… Tatar Anastasiadis’in Bütün Eski Konuşmalarını Araştırdıktan Sonra Dün Glafkos Klerides’in Kıbrıslı Türkler Aleyhine Yaptığı Açıklamaları Ortaya Koydu, Geçmişe Dönüşü 1571’e Kadar Vardı” başlık ve spotlarını kullandı.

Fileleftheros, “Tatar’dan Anastasiadis’e Yeni Saldırı… ‘Zamanını Anlamsız Açıklamalara Harcıyor’”, Haravgi ise “Tatar: Anastasiadis’in 60 Anayasası’na Dönüş Önerisi ‘Balon’” başlığını kullandı.