BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute bugün adaya geliyor.

Lute'un yarın saat 11.30’da, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile ardından saat 13.00’de Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile bir araya geleceği açıklandı.

Cenevre’de Nisan ayındaki 5+BM konferansı sonrasında ilk kez adaya gelecek Lute’un, tarafların tutumunu öğrenerek BM’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili bundan sonraki yol haritasını belirlemesi bekleniyor.