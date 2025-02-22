Lübnan, sınır istikrarı için İsrail'in işgal ettiği bölgelerden tamamen çekilmesini istedi

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda ABD Senatörü Ronny Jackson ve ABD Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'u kabul etti.

Görüşmede Avn, Lübnan-İsrail sınırında istikrarın sağlanabilmesi için "İsrail'in konuşlandığı 5 tepeden çekilmesi ve son savaşta alıkonulan Lübnanlıların geri dönmesi" gerektiğini ifade etti.

İsrail ordusu Lübnan sınırındaki bir araca saldırdı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberde, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan Mercayun ilçesine bağlı Hula beldesinde bir araca ateş açtığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu aracın yandığı aktarıldı.

Olayda henüz ölü ya da yaralı bildirilmedi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilme süreci

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede 19 Şubat'ta Lübnan askerleri konuşlanırken, İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği yönünde açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) ise İsrail'in Lübnan'dan çekilme sürecini geciktirdiğini açıklayarak, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı gereği İsrail'in ülkenin güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 80 kişi hayatını kaybetti, 270 kişi yaralandı.