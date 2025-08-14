LTB, Bedrettin Demirel Caddesi'nde asfaltlama çalışmalarına başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi, 40 milyon TL yatırım ile başlattığı 1. Etap asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, şehrin genelinde toplamda 11 bin ton asfaltlama yapılacak çalışmalar, Bedrettin Demirel Caddesi'nde devam edecek.

Açıklamada, 16 Ağustos Cumartesi sabahı Barış ve Özgürlük Anıtı’ndan başlayacak asfaltlama çalışmasının, 18 Ağustos Pazartesi bakanlıklar bölgesi trafik ışıklarında tamamlanacağı kaydedildi.

Bedrettin Demirel Caddesi’nin ardından asfaltlama çalışmalarının bakanlıklar trafik ışıklarından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önüne kadar devam edeceği belirtildi.

Asfaltlama çalışmaları boyunca sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmesi istendi.

FOTOĞRAF: ARŞİV