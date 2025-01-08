Los Angeles yangını büyümeye devam ediyor, en az 70 bin kişiye tahliye emri

ABD'nin Los Angeles kentinde dört farklı noktada devam eden yangınlarda en az iki kişi hayatını kaybetti. Ormanlık alanlarda başlayan yangınlar, yerleşim alanlarında da büyük yıkıma yol açıyor. Los Angeles'ta yetkililer tüm kentin tehdit altında olduğu uyarısını yaptı.

Dört bölgede devam eden yangın nedeniyle en az 70 bin kişiye tahliye emri verildi.

California eyaletinde yer alan Los Angeles'ta başlayan yangın Santa Ana rüzgarları olarak adlandırılan, mevsimsel, kuru ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

160 kilometreye ulaşan rüzgar, yangının büyük bir hızla yayılmasını sağladı.

Buna ek olarak bölgede nem oranının düşük olmasının da yangında etkili olduğu düşünülüyor. Eyalette gün içi hava sıcaklıkları 20 derece civarında seyrediyor.

Kentin itfaiye yetkilileri, kapasitelerinin sınırlarına ulaştıklarını duyurdu.

Kentin yerel yöneticilerinden Kathryn Barger, durumun vehametini anlatırken yangının "yüzde 0" kontrol altında olduğunu söyledi.

Los Angeles Belediye Meclis Başkanı Marqueece Harris-Dawson, en korkunç geceyi geçirdiklerini söyledi.

Alevlere teslim olan yapı sayısı bini aşmış durumda.

Bölgede 13 bin konutun yanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Bunlar arasında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Los Angeles'taki konutu da yer alıyor.

Tahliye emri verilen bölgelerde konutu olduğu bildirilen diğer isimler arasında Tom Hanks, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, basketbol yıldızı Kawhi Leonard ve James Wood var.

1984 yılında rol aldığı Polis Akademisi adlı komedi filmiyle dünya çapında üne kavuşan aktör Steve Guttenberg, arkadaşlarını bölgeden çıkarmaya çalıştığını, ancak yolların kapalı olduğunu söyledi.

Bir televizyon kanalına konuşan Guttenberg, "Eğer arabanızı terk edeceksiniz anahtarı da üstünde bırakın ki böylece bir başkası arabayı yoldan çekebilsin ve itfaiye araçları girebilsin. Bu cidden çok önemli" dedi.

Yangınlar nedeniyle onlarca okul kapandı, on binlerce konuta elektrik verilemiyor.

Olay yerindeki CBS muhabiri Jonathan Vigliotti, itfaiyecilerin artık yapıları kurtarmaya çalışmadığını, sadece yangının yayılmasını önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Yangınlarla mücadele için 1400 itfaiye erinin görevlendirildiği bildiriliyor.

İtfaiyeciler buldozerlerle terk edilen arabaları yoldan çekerek geçmeye çalışıyor.

Aralarında BMW ve Mercedes gibi lüks modellerin olduğu onlarca arabanın canlı yayında ezildiği görüldü. Bazı arabaların alarmlarının çaldığı duyuldu.

Eyalette milyonlarca kişi için uyarı verildi.