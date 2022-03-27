Londra'dan destek: “Barış ve daha fazla geçiş noktaları istiyoruz”

Londra’da yaşayan bir grup Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlardan oluşan barış aktivistleri, dün Kıbrıs’ta gerçekleşen barış yürüyüşlerine destek belirtmek için bir araya geldi.

Kıbrıs’ın iki tarafında 108 örgütün desteğinde gerçekleşen yürüyüşlere paralel olarak Londra’da sembolik olarak biraraya gelen Kıbrıslı barışseverler, Kıbrıs’ta özellikle Lurucina-Limya, Kiracıköy-Lefkoşa, Lefkoşa’da Mağusa Kapısı ve Dillirga geçişlerinin bir an önce açılmasının elzem olduğunu belirttiler.

“Barış ve Çözüm için Bütün Yollar Açılsın” belgisi altında gerçekleşen yürüyüşlerin Kıbrıs’ta Barış ve işbirliği yönünde atılmış önemli bir adım olduğunu değerlendiren Londralı aktivistler, Kıbrıs’ta tek çözüm yolunun Birleşik Federal Kıbrıs’tan geçtiğini, iki bölgeli, iki toplumlu, iki toplumun siyasi eşitliğini gözetecek toplumlararası görüşmelerin bir an önce yeniden başlaması gerektiğini dile getirdiler.

"Kapılar açılsın, görüşmeler başlasın"