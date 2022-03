Bu Memleket Bizim Platformu, Barış İçin İki Toplumlu İnisiyatif ve çok sayıda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum örgüt yeni geçiş kapılarının açılması ve Kıbrıs sorununda görüşmelerin yeniden başlaması için iki toplumlu eylem düzenliyor.

11.30 Lefkoşa'daki Kuğulu Park’ta gerçekleştirilecek olan etkinlik için eylemciler toplanmaya başladı.

Mağusa Kapısına yürüyecek eylemciler, Kuğulu parkta toplanmaya başladı

11.50 Eylemciler yürüyüşe Girne Kapısı güzergahından başladı. Eylemcilere çok sayıda polis eşlik ediyor. Dört şeritli yol güzergahının ikisi eylemciler için trafiğe kapatıldı.

12.15 Eylemciler, "Kıbrıs'ta barış engellenemez", "Birleşik Bağımsız Federal Kıbrıs", "Atanmış kayyum istemiyoruz", "Bu memleket bizim biz yönetelim", "Kapılar açılsın, görüşmeler başlasın" sloganları eşliğinde Mağusa Kapısına ilerliyor.

12.26 Eylemciler Mağusa kapısına vardı. Burada da "Kapılar açılsın, görüşmeler başlasın" sloganları atılıyor.

EYLEMDEN FOTOĞRAFLAR

Destek veren siyasi partiler ve örgütler

