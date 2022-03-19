Lokmacı'da uyuşturucudan bir tutuklu

Lefkoşa’da Lokmacı geçiş kapısından Kıbrıs'ın kuzeyine geçiş yaptığı sırada şüpheli hareketleri üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yanına yaklaştığını fark eden ve üzerindeki 2 gram ağırlığındaki Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı tespit edilen 26 yaşındaki Ç.D.(E) tutuklandı.

Dün gece saat 21.45’te yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.