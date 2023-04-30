Lokmacı’da “muhaceret işlemi” gerginliği: "1 kişi tutuklandı, 1 kişi aranıyor"

Lokmacı geçiş noktasında muhaceret işlemlerinde tutarsızlık olduğu iddiasıyla sorgulandığı sırada sesini yükselttiği gerekçesiyle polisin müdahale ettiği A.H. isimli şahıs, “polisi ittiği” gerekçesiyle “makul güç kullanılarak” tutuklandı.

Mahkemede olayı aktaran Polis Çavuşu Hüseyin Ergüleç, A.H. isimli zanlının Cumartesi günü öğlen saatlerinde Lokmacı geçiş noktasından Kıbrıs’ın kuzeyine geçiş yaptığı sırada, muhaceret işlemlerinde tutarsızlık olduğu iddiasıyla sivil hizmet görevlisi tarafından sorgulandığını söyledi.

Polis, sorgulama esnasında A.H.’nin sesini yükselttiğini, “Uygunsuz Tavr-I Harekette” bulunup, kendisine müdahale etmeye çalışan polis memurunu göğsünden iterek “polisi darp ve görevinden men etmek” suçunu işlediğini iddia etti.

Polis, zanlının “makul güç kullanılarak” tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Olayla ilgili alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade eden polis, ayrıca zanlı ile birlikte olan ve “tutuklanacağı” esnada ara bölgeye kaçan bir şahsın da arandığını söyleyerek, ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Aysu Alakan, zanlının soruşturma masatlı 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.