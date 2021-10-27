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Lokmacı 1-2 Kasım'da kapalı

Lokmacı 1-2 Kasım'da kapalı

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs’ın güneyinde “tadilat yapacağı gerekçesiyle” Lokmacı geçiş noktasının1-2 Kasım 2021 tarihlerinde ( her iki tarih de dahil) geçişlere kapalı olacağını açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs’ın güneyinde “tadilat yapacağı gerekçesiyle” Lokmacı geçiş noktasının 1-2 Kasım 2021 tarihlerinde (her iki tarih de dahil) geçişlere kapalı olacağını açıkladı.

Dışişleri bakanlığı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bazı polis karakolu ve kara sınır kapılarında tadilat yapacağına ilişkin kararını tarafımıza bildirmiştir.

Rum tarafının yapacağını belirttiği tadilat çerçevesinde, Lokmacı kara sınır kapısı 1-2 Kasım 2021 tarihlerinde ( her iki tarih de dahil) geçişlere kapalı olacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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