Lisansız atış yaptı, 2 kişi tutuklandı
Gönyeli’de faaliyet gösteren Avcılık Atıcılık Federasyonu’na ait atış poligonunda KKTC vatandaşı olmaması ve atıcılık sporcu lisansı bulunmamasına rağmen atış yapan 31 yaşındaki Y.R tutuklandı.
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Gönyeli’de faaliyet gösteren Avcılık Atıcılık Federasyonu’na ait atış poligonunda KKTC vatandaşı olmaması ve atıcılık sporcu lisansı bulunmamasına rağmen atış yapan 31 yaşındaki Y.R tutuklandı.
Polis gerekli lisansı olmamasına rağmen Y.R’nin atış yapmasına izin verdiği gerekçesiyle 58 yaşındaki M.P’yi de tutukladı.
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