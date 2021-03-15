Limasol'da salgına rağmen ‘karnaval’

Limasol’da koronavirüs salgınına rağmen dün karnaval yaşandı. Halk yasak dinlemedi, binlerce kişi salgınına karşı alınan sıkı tedbirlere rağmen karnaval kıyafetleriyle, ellerinde flamalar ve ıslıklarla gündüz sokağa döküldü.

Eski limanda karnaval ritminde eğlenen halk adeta salgına meydan okudu. Epidemiyolojik olarak Covid-19 vakalarının en çok görüldüğü bölge olmasına rağmen, binlerce kişi öğle saatlerinde hava yoluyla geldi ve akşam saatlerinde de Limasol’un eski limanında dans ederek eğlendi.

Polis eski limanda ve Limasol yat limanında bin beş yüzden fazla kişinin olduğunu tespit etti.

Restoranlar da yasak takmayarak açıldı. Müzik sonrası karnaval içkisi sunan restoranların sahiplerine de ceza kesildi.

Kaynak politis/ sosyal medya