Limasol’da polisin narkotesti pozitif çıktı
Limasol’daki karakolda görev yapan polise yapılan narkotestin pozitif çıktığı bildirildi.
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Limasol’daki karakolda görev yapan polise yapılan narkotestin pozitif çıktığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, polisin uyuşturucu madde kullandığına dair ihbar yapıldığını ve Salı günü, trafik şube ekipleri tarafından aracı durdurularak narkotest uygulanan polisin test sonucunun pozitif çıktığını yazdı.
Haberde, söz konusu şahsın soruşturma tamamlanana kadar açığa alındığı ifade edildi.
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