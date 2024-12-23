Limasol’da gençler arasında kavga

Limasol’da yaşları 13 ila 14 arasında değişen bir grup genç arasında çıkan kavgada gençlerden bazıları hastanelik oldu.

Politis ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, kavgadan dolayı gençlerden üçü hastanede tedavi görürken, 13 yaşındaki bir genç ise polis tarafından tutuklanıp, akabinde ailesine teslim edildi.