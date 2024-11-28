Limasol’da bir evin garajına konulan bomba hasara yol açtı

Limasol’a bağlı Yermasoya köyünde Salı gecesi, 21 yaşındaki bir kişinin yaşadığı evin garajına bomba konulduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, bombanın patlamasıyla şahsın aracı ile babasına ait iki antika araçtan birinin tamamen yandığını; antika araçlardan diğerinin de hasar gördüğünü yazdı.

Gazete, aileye ait dördüncü araca da molotoflu saldırı yapıldığını, ancak aracın hasar almadığını kaydetti.

Haberde, 21 yaşındaki şahsa parasal meseleler nedeniyle düşmanlık besleyenler bulunduğu ve polisin, saldırıyı yaptığı düşünülen iki kişinin peşinde olduğu belirtildi.

Polise oyuncak tabanca doğrultan şahıs tutuklandı

Gazete, başka bir haberinde ise 26 yaşındaki bir şahsın, Limasol’da önceki gece hırsızlık yapmak için girdiği bir mobilya mağazasında suçüstü yakalandığını ve kaçmak için polislere korkutmak amaçlı oyuncak silah doğrulttuğunu yazdı.

Haberde, polisin saldırganı etkisiz hale getirdiği ve üzerinde yapılan aramada birtakım çalıntı eşyalarla 30 santimlik bıçak bulunduğu kaydedildi.

Gazete, şahsın tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.