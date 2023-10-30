Limasol’da bıçaklı kavga, Baf’ta cinayete teşebbüs

Limasol’da bir evde kalan iki kişi arasında dün sabah ev temizliği yüzünden çıkan kavga, bıçaklamayla sonuçlandı.

Fileleftheros aynı evi paylaşan Afrikalı iki kişi arasında temizlik yüzünden çıkan kavgada 35 yaşında olan kişinin, başına cam bardak fırlattığı 25 yaşındaki ev arkadaşı tarafından bıçaklandığını yazdı.

Habere göre her ikisi de hastaneye kaldırılan taraflardan bıçaklanan kişi müşahede altına alındı, kafasında cam bardak kırılan kişiye ilk yardım yapılarak taburcu edildi. Her ikisinin de tutuklanarak yargıç karşısına çıkarılması bekleniyor.

Aynı gazete cumartesi Baf’ta meydana gelen bir olayda ise 61 yaşındaki bir kişinin, bir büfenin önünde oturan 36 yaşındaki kişiyi sebepsiz yere bıçakladığını yazdı.

Gazete 61 yaşındaki şüphelinin, büfe önünde oturan mağdurun yanına giderek bir süre konuştuktan sonra bıçak çekerek kalçasından yaraladığını ve olay yerinden uzaklaştığını yazdı. Hastaneye kaldırılan yaralının ayakta tedavi ve taburcu edildiği, 61 yaşındaki saldırgan hakkında da dün cinayete teşebbüs suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tarafından 5 gün tutukluluk emri alındığı kaydedildi.