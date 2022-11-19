Kıbrıs açıklarında deprem

Limasol açıklarında bu sabah Richter ölçeğine göre 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

“Sigma” internet sitesinde yer alan habere göre, Limasol’un 70 kilometre Güneybatısında bu sabah 09.16'da bir deprem kaydedildi.

Haberde, depremin ilk değerlendirmelere göre Richter ölçeğine göre 4 şiddetine olduğu ve Limasol ve çevresinde hissedildiği vurgulandı.