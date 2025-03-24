Limasol açıklarında bu sabah deprem oldu

Limasol açıklarında bu sabah hafif şiddette bir deprem meydana geldi.

Meteoroloji Dairesi, saat 08.04’te, daireye bağlı Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 71 km uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre 3.7 olan bir deprem kaydedildiğini duyurdu.

Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 34.47 Kuzey ve 32.74 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 5 km derinliğinde Limasol açıkları – denizde olduğunun saptandığı belirtildi.