AB Politikalar Forumu, salı günü Ledra Palas Otel’de yapılacak

AB Politikalar Forumu, Avrupa Birliği desteğiyle salı günü Ledra Palas Otel’de yapılacak.

AB Bilgi Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, forum kapsamında açılış ve ana konuşmaların yanı sıra üç ayrı panel oturumu da yapılacak. Etkinlik, 08.30-15.00 saatleri arasında sürecek.

Panellerde “Barış İnşası ve İki Toplumlu İş Birliği”, “AB Desteğiyle Yerel Ekonominin Güçlendirilmesi” ve “Ortak Bir Gelecek için Gençlerin Güçlendirilmesi” başlıkları ele alınacak.

Açıklamada, BM kuralları gereği isim listesinin önceden iletilmesinin zorunlu olduğu, katılım durumunun en geç pazartesi günü saat 14.00’e kadar [email protected] adresine bildirilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca listede yer almayan kişilerin girişine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Etkinliğin, iki toplumdan ve uluslararası düzeyden politika yapıcıları, akademisyenleri, sivil toplum temsilcilerini ve ilgili paydaşları bir araya getireceği belirtildi.