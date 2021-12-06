 “LGBTİ+’lar için ayrı bir sığınma evine ihtiyaç var”

Kuir Kıbrıs aktivistleri, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile online toplantı yaptı.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kuir Kıbrıs’ın hazırladığı ‘LGBTİ+ Seks İşçilerin Durumunun Haritalandırması Raporu’, ‘Yasal Boşluk Analizi’, ‘LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırılması’, ve 'LGBTİ+'ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri’ raporlarının içeriği aktarıldı.

Görüşmeye Kuir Kıbrıs’tan Erman Dolmacı, Ziba Sertbay ve Çise Özverel katıldı.

Kuir Kıbrıs aktivisti Erman Dolmacı, yerel yönetimler noktasında hizmetlere erişim, sığınma evi ve farkındalık eksiliğinden kaynaklı LGBTİ+’ların çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

Dolmacı, LGBTİ+’lar için de ayrı bir sığınma evine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Kuir Kıbrıs aktivisti Ziba Sertbay da medyadaki LGBTİ+ temsiline dair yaptıkları medya tarama raporundan veriler paylaştı. Sertbay, medyada bu yönde ciddi bir iyileşme yaşandığını ifade etti.