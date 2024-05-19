Lezzet haritasında Kıbrıs'ın incileri

Kıbrıs'ın altın rengi güneşiyle ısıtılan toprakları, yüzyıllardır besleyici ve lezzetli bir mirasın kaynağı oldu. Patates köftesi ve Zeytinli bulla gibi geleneksel tatlar, adanın kalbindeki lezzetli mirası yansıtmakta. Her lokmada tarih kokan bu özel tarifler, aile sofralarında bir araya gelmenin ve lezzetin büyüsünü yaşamanın simgesi haline geldi. Şimdi, Kıbrıs'ın lezzet dolu dünyasına adım atın ve geçmişten günümüze uzanan bu muhteşem lezzetleri bizim nasıl yaptığımıza bakalım. Keyifli okumalar dileriz…

Patates Köftesi

Patates köftesi, adından da anlaşıldığı gibi kıyması az ve patatesi fazla olan bir köftedir. Akdeniz mutfağının lezzetli bir örneğidir ve Kıbrıs adasının zengin gastronomik mirasının önemli bir parçasıdır. Bu köfte, geleneksel tariflerde yer almaktadır. Yapılış şekli pek farklılık göstermemektedir.

Malzemeler

1 kg patates

250 gram kıyma

1 adet soğan

1 adet yumurta

2 dilim ekmek içi

Yeteri kadar maydanoz

Tuz, nane ve kimyon

Yapımı

Patatesi rendenin en ince tarafı ile rendeliyorum.

Rendelediğim patatesi sıkıp suyunu çıkarıyorum. İçine soğanı rendenin ince tarafıyla rendeliyorum.

İçine tüm malzemeyi ilave ediyorum.

İyice yoğuruyorum ki tüm malzeme birbirine karışsın.

Derince bir tava bolca yağ döküp, yuvarladığım köfteleri içine atıyorum.

Ellemiyorum, kızaran köfteler kendiliğinden yukarı çıkacak.

İyice kızarınca kağıt havluya çıkarıyorum ki fazla yağını çeksin.

Sıcak veya soğuk servis yapılabilir.

Zeytinli Bulla

İtalya'da "ciabatta", Almanya'da "kasten brod", Hindistanda "cabata", olarak isimlendirilen bu türdeki ekmeklere terlik ekmeği ya da kutu ekmeği de denilmektedir. Kıbrıs’ta ise "Bulla" ekmeği olarak da bilinir. Hellim, zeytin, soğan ve taze otlarla yapılan bu nefis ekmeği bir kere denedikten sonra asla vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet.

Kıbrıs’ın en yerel iki ürünü zeytin ve hellimle yapılan bu hamur işine buralarda hellimli zeytinli ‘bidda’ diyen de var, ‘bulla’ diyen de var. Sadece zeytin ya da hellimle yapan da var her ikisini birlikte kullanan da var. Ben bu tarifte sadece zeytin ile yaptığım bullayı sizlerle paylaşacağım.

Malzemelerim

800 gr Tam buğday unu

200 gr Sade un

1/2 su bardağı zeytinyağı

1/2 su bardağı süt

2 su bardağı ılık su

2 su bardağı zeytin (bir kısmının çekirdekleri alınmış)

1 baş kuru soğan

Doğranmış taze soğan, taze nane, golyandro, dereotu

1 yemek kaşığı kuru nane

1/2 paket kuru maya

Tuz ve karabiber

Nasıl yapıyorum?

Tüm yeşillikleri ince ince doğruyorum. Zeytinlerin bir kısmının çekirdeklerini ayıklıyorum. Tüm malzemeleri karıştırıp hamurumu mayalamaya bırakıyorum. Hamur mayalandıktan sonra hamuruma şekiller verip 1/2 saat daha dinlendiriyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında içi iyice pişene kadar bekletiyorum.