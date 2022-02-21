Leyla Ulubatlı’nın ‘Toplu Oyunlar’ kitabı tanıtıldı

Dramaturg Leyla Ulubatlı'nın, yazdığı tiyatro oyunlarını derlediği Toplu Oyunlar isimli kitabı geçtiğimiz gün Mağusa Buğday Cafe'de yapılan bir etkinlikle halka tanıtıldı. Tanıtım etkinliği, Ulubatlı'nın kurucu üyesi de olduğu Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği tarafından düzenlenirken, etkinliğin açılış konuşmasını Dernek Başkanı Meryem Uygar yaptı. Uygar, “Ulubatlı’nın ‘Toplu Oyunlar’ isimli kitabında yer alan üç değerli eserin ülkemize ve tiyatromuza kazandırılmasından ötürü Dernek olarak büyük mutluluk duyuyoruz ve Ulubatlı’yı böylesine değerli bir eseri topluma kazandırdığı için tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyük ilgi gören etkinlikte Leyla Ulubatlı, yazarlık serüvenine nasıl başladığı ile ilgili bilgi verdi, konukların sorularını yanıtladı.