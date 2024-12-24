LEKAD depremle ilgili kitabı bazı okul kütüphanelerine gönderdi

Lefke Kalkındırma Derneği Yönetim Kurulu (LEKAD) İnşaat Mühendisi Hakan Oran tarafından kaleme alınan “Depremden Korkmuyoruz’’ adlı kitabı Kuzey Kıbrıs'ın yanı sıra, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep’teki bazı ilk ve orta dereceli okullara gönderdi.

Dernekten yapılan açıklamada, kitabın KKTC dışında, Adıyaman Merkez Vatan İlkokulu, Adıyaman Vefa İlk Ve Orta Okulu, Kahramanmaraş Dulkadir Ortaokulu, Kahramanmaraş Atatürk Anadolu Lisesi ve Gaziantep Anadolu Lisesi'nin kütüphanelerine gönderildiği belirtildi.

Sağlam binalar inşa etmenin deprem felaketlerinin önüne geçmek için yeterli olmadığı, depremin olası zararlarını asgariye indirecek olanın toplumun her kesiminin eğitilmesinden geçtiği kaydedilen açıklamada, eğitimin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, derneğin, kitabın, Türkiye’nin özellikle aktif fay hattında bulunan iller başta olmak üzere geniş kesimlere ulaşması için Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin ilgili kurumlarından gelecek olan her türlü iş birliğine hazır olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Adıyaman’da görüşülen İsias Otel davasında adaletin olası kast ile yerini bulacağına olan beklenti yinelendi.