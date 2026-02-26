Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Prountzos tarafından gündeme getirilen ve Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın destek verdiği Kaymaklı barikatının açılması önerisini “Lefkoşa’nın günlük hayatını rahatlatacak gerçekçi bir ihtiyaç ve doğru bir çağrı” olarak değerlendirdi.

KTÖS tarafından yapılan açıklamaya göre Maviş, karşılıklı geçişler konusunda henüz somut bir ilerleme olmadığını kaydederek, Kermiya’daki çalışmaların tamamlandığını ancak bunun fiilen bir fayda üretmediğini belirtti. Metehan’da kabinlerin keyfi şekilde devreye sokulduğu eleştirisinde de bulunan Maviş, “Metehan’da tüm şeritler 24 saat boyunca açık olmak zorundadır. Adadaki en yoğun geçiş noktasında insanlara yaşatılan bu bilinçli bekletme hali, artık günlük yaşamı işkenceye çeviren bir uygulamaya dönüşmüştür. Sorunun altyapı olmadığı ortadadır. Sorun geçiş noktalarında uygulanan geciktirme politikası ve keyfi uygulamalardır.” dedi.

Maviş, geçişlerin “araçlı-yaya-hafif araç” gibi çeşitlendirilmesi gerektiğini de belirterek, Kaymaklı önerisinin ciddiyetle ele alınmasını istedi.