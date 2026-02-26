Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi sendikalardan 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri

Dünya Sendikalar Federasyonu WFTU üyesi PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in kadın büroları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde her yıl yaptıkları gibi, bu yıl da ortak etkinlikler düzenliyorlar. Buna göre WFTU’ya Kıbrıs’tan üye sendikaların kadın büroları, EKTAM’da devam etmekte olan grev yerine ortak ziyarette bulunacaklar, sendikal hayata katkıda bulunmuş olan kadın emekçileri onore edecekler, Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde 8 Mart 2026’da ortak bir açıklama yapacaklar.

WFTU üyesi sendikaların kadın büroları adına bir açıklama yapan DEV-İŞ Kadın Bürosu temsilcisi Sevgül Uludağ, şöyle dedi:

“Dünya Sendikalar Federasyonu WFTU üyesi sendikalarımızın kadın büroları olarak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde her yıl yaptığımız gibi, bu yıl da çeşitli ziyaretler ve etkinlikler düzenliyoruz.”

Buna göre, etkinliklerimizin programı şöyledir:

3 Mart 2026 Salı günü, DEV-İŞ’in EKTAM’da devam ettirmekte olduğu grev yerine ortak ziyaret yapılacak.

5 Mart 2026 Perşembe günü PEO üyesi Emekliler Derneği EKYSY’nin Lefkoşa’da saat 15.00’te yer alacak Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine katılım. Sendikalarımız adına KTAMS Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu lideri Ülfet Kral, bu etkinlikte bir konuşma yapacak.

8 Mart 2026 Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ortak açıklama yayımlanacak.

15 Mart 2026 Pazar günü PEO Kadın Bürosu ve POGO’nun Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Larnaka’da 15.30’da yer alacak etkinliğine katılım. Bu etkinlikte sendikalarımız adına BES Kadın Bürosu lideri Fatoş Anter bir konuşma yapacak. KTOEÖS Kadın Bürosu’ndan şair Tuğçe Tekhanlı, kadınlara dair şiirlerini okuyacak.

17 Nisan 2026 Cuma akşamı, sendikal hayata emek vermiş olan her sendikadan beş kadın emekçi/kadın sendikacı, yaptıkları katkılar nedeniyle onurlandırılacak. Etkinlik KTÖS Salonu’nda yapılacak.