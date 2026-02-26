“Mesleklerin Geleceğine Bakış” paneli düzenlendi

Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, teknoloji, beceri ve ekonomik dönüşüm ekseninde değişen iş gücü piyasası ele alındı, dijitalleşme, teknolojik ilerleme ve yapısal dönüşümlerin meslekler ile mesleki beceriler üzerindeki etkileri, AB’nin ilgili politika çerçeveleri doğrultusunda uzmanlar tarafından değerlendirildi. Etkinlikte, söz konusu dönüşümün yerel düzeydeki yansımaları da kapsamlı biçimde tartışıldı.

AB Bilgi Merkezinden verilen bilgiye göre, etkinlik, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İş Birliği Müdürü Stefan Simosas’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Simosas konuşmasında, Avrupa Birliği’nin kariyer planlamasına ve toplumun değişen mesleki gereksinimlere uyum sağlayabilmesine verdiği önemi vurguladı. Panel oturumunda Dünya Bankası Ekonomik Kalkınma Uzmanı Dr. Mertkan Hamit, Pazarlama Stratejisi Uzmanı Doç. Dr. Çağrı Yalkın ve Kıbrıs Türk toplumu için AB Burs Programı bursiyeri Mustafa Yanaroğlu yer aldı.

Konuşmacılar, dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm çağında mesleklerin geleceğini çok boyutlu bir perspektifle ele alarak değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlik, soru-cevap bölümüyle sona erdi.