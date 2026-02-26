Nilden Bektaş Erhürman, Bahar Esintileri Sanat Derneği heyetiyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Bahar Esintileri Sanat Derneği Başkanı Ahmet Gökhan ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı’nda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Erhürman, görüşmede derneğin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Bahar Esintileri Sanat Derneği, ziyaret anısına Nilden Bektaş Erhürman'a çiçek takdiminde bulundu.
Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt da hazır bulundu.
