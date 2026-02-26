Değirmenlik Akıncılar’da II. etap asfaltlama başlıyor

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, beldedeki ulaşım kalitesini artırma hedefiyle başlatılan asfaltlama çalışmalarının ikinci etabı için ihale süreci tamamlandı.

“001/2026 sayılı II. Etap Plentmiks Temel (PMT) ve Asfalt Beton Yapımı” ihalesini kazanan firma, Salih Köroğlu Contruction Şti. Ltd. oldu.

1 milyon 70 bin sterlinlik (+KDV) ihale sözleşmesine Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile Salih Köroğlu Contruction Şti. Ltd. Direktörü Gökay Köroğlu imza koydu.

İhale kapsamında köy yollarında asfaltlama çalışmaları devam edecek, plentmiks temel uygulaması ve asfalt beton yapımı gerçekleştirilecek.