CTP Kadın Örgütü İskele İlçesi, “Kadın Sağlığı ve Okuryazarlığı” söyleşisi düzenleyecek

CTP Kadın Örgütünden verilen bilgiye göre, 6 Mart’ta yapılacak söyleşi, kadınların toplumsal eşitlik mücadelesinde bilgiye erişimin ve sağlıklı yaşam hakkının önemini vurgulamayı amaçlıyor.

Panelde Prof. Mehtap Özdirenç Malkoç ve Dr. Mehmet Yağlı, kadınların yaşamını doğrudan etkileyen sağlık ve eğitim başlıklarını ele alacak.

Açıklamaya göre, etkinlikte ayrıca İskele Kadın Örgütü’nün eski başkanı Selma Faik Yorgancı da anılacak; Yorgancı’nın kadınların örgütlü mücadelesine yaptığı katkılar, dayanışma ve eşitlik yolunda ilham verici bir miras olarak hatırlatılacak.