“25’i ile ilgili denetimler yapıldı, diğer kurumlarda denetim henüz gerçekleşmedi”

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, kamuda görevli olup özürsüz ve izinsiz şekilde görev yerlerine gitmediği belirtilen 70 çalışanla ilgili Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı’na verilen liste üzerinden 25 kamu çalışanıyla ilgili gerekli denetimlerin yapıldığını, geriye kalan kamu personelinin görev yaptıkları kurumlarda ise henüz denetim gerçekleştirilmediğini ve denetimler tamamlandığında sendikaya bilgi verileceğinin iletildiğini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, kamu kurumlarında görevli olan ancak özürsüz ve izinsiz görev yerlerine gitmeyenlerin sendikaya bildirilmesi çağrıları üzerine 70 kamu çalışanının isminin taraflarına iletildiğini, sendika olarak Bilgi Edinme Hakkı Yasası çerçevesinde söz konusu isimlerle ilgili gerekli denetim ve soruşturmanın yapılarak bilgi verilmesi için Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı’na başvurduklarını hatırlattı.

Bengihan, “Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı tarafından bize gönderilen denetim raporunu, Kişisel Verilerin Korunması Yasası’na uyarak, ilgili kamu personelinin isimlerini yalnızca baş harfleriyle paylaşarak kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” diyerek listeyi paylaştı.