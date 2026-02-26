“Halkın sorunlarına duyarsız kalınmayacak”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İskele-Karpaz bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Dipkarpaz, Yeni Erenköy, Kumyalı, Mehmetçik, Yedikonuk ve Büyükkonuk’u ziyaret ederek bölge halkıyla bir araya geldi.

Ziyaretleri sırasında yurttaşlarla sohbet eden Erhürman, bölge sakinlerinin sorunlarını dinleyerek soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Karpaz’a hem bölge halkıyla yeniden bir arada olmak ve hasret gidermek hem de vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyip not almak amacıyla gittiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman Cumhurbaşkanlığı makamının yalnızca dış konular ve Kıbrıs meselesiyle ilgilenmediğini iç konularda da koordinasyon görevinin olduğunu, halkın sorunlarına duyarsız kalınmayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erhürman, seçimden önce de belirttiği gibi halk ile birlikte yürümeye devam edeceğini dile getirerek Kıbrıs sorununda gelinen son aşama ile ilgili soruları yanıtladı.

Köy ziyaretlerinde büyük ilgi ve sevgiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erhürman’a bölge belediye başkanları, bazı milletvekilleri, kaymakam ve bölge muhtarları eşlik etti.