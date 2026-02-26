4 davadan yargılandı, 1 yıl hapis cezası aldı

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kamu görevlileri tarafından sirkat, senet ve kayıtlara kasti hasar, vergi amaçlı kullanılan pulları hile ile çıkarmak ve tasarruf etmek” suçlarından yargılanan emekli memur Murat Tekman hakkındaki dava karara bağlandı.

Şirketler Mukayyitliği’nde görev yaptığı 2005-2014 yılları arasında birçok kez evraklar üzerindeki pulları sökerek, marka tescil başvurusunda bulunan şahıslardan damga pulu alacağı yerde, nakit para alıp, söktüğü pulları yeni evraklar üzerine yapıştıran ve bu yolla 17 bin 400 TL para alan sanık, bir yıl hapse mahkûm edildi.

Yargıç: Sanık 2005-2014 yılları arasında defaten damga pullarını sökerek, sirkat etti

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu. Yargıç, sanığın yargılandığı 4 davadan itham edildiğini ve suçlarını kabul ettiğini belirtti. Yargıç, sanığın yargılandığı davalardan suçlu bulup, mahkûm ettiklerini açıkladı. Sanığın işlediği kamu görevlileri tarafından sirkat suçunun 7 yıl hapis öngördüğünü kaydeden yargıç, diğer davaların da ciddi ve vahim suçlar olduğunu kaydetti. Yargıç, sanığın 2005-2014 yılları arasında defaten damga pullarını sökerek, sirkat ettiğini belirtti. Sirkat edilen miktarın çok yüksek olmamakla beraber 2005-2014 yılları arasında birçok kez işlenmiş olmasını bir anlık hatayla bu suçu işlemediğini gösterdiğini kaydetti. Yargıç, bu hususu sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi. Yargıç Barkın, meblağın yüksek olmamasını ve tüm parayı geri ödeyerek tazmin etmesini ise lehine değerlendirdiklerini ifade etti. Olayın polise 2024 yılında intikal ettiğini, sanığın ilk andan polise her şeyi anlattığını kaydeden yargıç, tahkikat ve dosya hazırlama safhasında gecikme olduğunu, sanığın uzun yıllar yargılanmayı beklediğini kaydetti. Davanın gecikmesinde sanığın hiçbir etkisinin olmadığını, buna rağmen uzun süre belirsizlik içerisinde beklediğini belirten yargıç, anayasaya göre herkesin makul bir süre içerisinde davasının görüşülme hakkına sahip olduğunu ifade etti. Yargıç Barkın, bu hususu da sanık lehine hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç Barkın, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanığı 1 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.