Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Lefkoşa’da, trafik kazası yapan şahsın tasarrufunda 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildi ve tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Ortaköy’de meydana gelen trafik kazası sonrasında, araç sürücüsü 36 yaşındaki G.E.’nin (E) şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Söz konusu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Güzelyurt'ta 2 tutuklu

Güzelyurt’ta ise devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafıdan şüpheli hareketleri sonucu 42 yaşındaki S.K.’nin (E) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 39 yaşındaki N.Ö. (E) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.