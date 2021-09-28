Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Lefkoşa’da polis tarafından dün bir evde yapılan aramada; uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan nakit para bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 50 yaşındaki M.K.’nin (E) evinde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette yaklaşık 4 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan elle sarılmış ucu yanık sarma sigara tespit edildi.

Evde ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 895 Euro ile 940 TL nakit para ve uyuşturucu madde tartımında kullanıldığına inanılan iki adet küçük hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

M.K.’nin tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Çaldığı eşyaları tahrip etmek istedi, yangın çıkardı

Alayköy’de bir araçtan çaldığı eşyaları tahrip etmek isteyen B.P.’nin yaktığı ateşin kontrolden çıkması sonucu yaklaşık 2,5 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile 5 akasya ağacının yanmasına neden olduğu tespit edildi.

Alayköy’de Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan Türkan Ulaş’a ait salon aracın camı kırılarak içerisinden şahsi eşyaların çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan 26 yaşındaki B.P.’nin (E) ileri soruşturmasında, çaldığı eşyaları tahrip etmeye çalıştığı belirlendi.

Marketten ürün çalan bir kişi tutuklandı

Ozanköy’de faaliyet gösteren Erdener markete 22 Eylül tarihinde müşteri olarak giden 57 yaşındaki A.W.D.K.’nin (K), marketten toplam değeri 283 TL olan iki kişisel bakım ürününü çaldığı tespit edildi.

A.W.D.K. tutuklandı.