Bir araç bisikletliye çarptı, 1 yaralı
Lefkoşa'da bu akşam meydana gelen kazada bir araç, bisikletliye çarptı. Kaza sonucu rbisiklet sürücüsü Muhammad Nadeem Nasır yaralandı.
Lefkoşa'da bu akşam meydana gelen kazada bir araç, bisikletliye çarptı. Kaza sonucu bisiklet sürücüsü Muhammad Nadeem Nasır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan kazayla ilgili yapılan açıklama şöyle:
18 Aralık 2020 tarihinde saat 20:00 sıralarında , Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde soldan birinci şerit içerisinde yönetimindeki CJ 889 plakalı aracı ile batı istikametine doğru seyreden İsmet Yapıcı (E-25), Doğtaş Mobilya önlerine geldiği zaman yolun solunda bulunan tali yola dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada o esnada kavşak ağzında bisikleti ile bulunan Mohamad Nadeem NASIR (E-29)'a çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden araç sürücüsü, yolun solunda park halinde bulunan 3 araca çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Muhammad Nadeem NASIR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Araç sürücüsü İsmet Yapıcı tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.