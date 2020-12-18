Bir araç bisikletliye çarptı, 1 yaralı

Lefkoşa'da bu akşam meydana gelen kazada bir araç, bisikletliye çarptı. Kaza sonucu bisiklet sürücüsü Muhammad Nadeem Nasır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan kazayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

18 Aralık 2020 tarihinde saat 20:00 sıralarında , Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde soldan birinci şerit içerisinde yönetimindeki CJ 889 plakalı aracı ile batı istikametine doğru seyreden İsmet Yapıcı (E-25), Doğtaş Mobilya önlerine geldiği zaman yolun solunda bulunan tali yola dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada o esnada kavşak ağzında bisikleti ile bulunan Mohamad Nadeem NASIR (E-29)'a çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden araç sürücüsü, yolun solunda park halinde bulunan 3 araca çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Muhammad Nadeem NASIR, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Araç sürücüsü İsmet Yapıcı tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.