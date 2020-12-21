Benzer suçlardan üçüncü kez teminata bağlandı

Lefkoşa’da meydana gelen ağır yaralanmalı trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.Y., aleyhindeki tutukluluk süresi doldu.

Zanlı İ.Y., soruşturmanın tamamlanması ile teminat talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Kaza mahkemede anımsatıldı…

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Gürsu olayla ilgili bulguları aktardı.

Gürsu, kazanın 18 Aralık tarihinde Lefkoşa’da Artemel Karal sokak üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, bisiklet ile ışıksız seyreden Muhammad Nadeem Nasır’ın Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada üç şeritli yolda birinci şerit içerisinde seyreden İ.Y.’nin yönetimindeki CJ 889 plakalı salon araca çarpmamak için bisikletten atlayarak kazaya sebebiyet verdiğini söyledi.

Yere düşen Nasır’ın zanlının yönetimindeki aracın çarpması sonucu ağır yaralandığını anlattı.

Polis: “Zanlı durmadı, kaçtı”

Polis zanlının söz konusu yayaya çarpması sonucu duramayarak yoluna devam eden CJ 889 plakalı araç, ayni sokak üzerinde park halinde bulunan 3 farklı araca çarparak durduğunu mahkemeye aktardı.

Polis araç sürücüsü zanlının ambulans ile Acil servisine sevk edilmesine rağmen acil serviste ilk yardım tedavisi almayı reddettiğini belirtti.

Her iki sürücüden de alkol ve uyuşturucu tahlili yapılabilmesi için kan örneği temin edildiğini belirten polis zanlının sürüş ehliyetsiz, sigortasız araç kullanarak, 3 araca toplam 9 bin 600 TL, 13 Ağustos’ta benzer şekilde yaptığı kazada bir araca 12 bin TL, 25 Kasım’da bir trafik kazası daha yaptığını kaydetti.

Zanlının farklı bir tarihte Narkotik tarafından teminata bağlandığını mahkemeye aktaran polis, soruşturmanın tamamlandığını zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Banu Soyer, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 5 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC’de muteber 2 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.