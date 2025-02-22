Lefkoşa'da silahlı saldırı

Lefkoşa'da bugün bir iş yerinde kimliği meçhul şahıs, Ahmet Keskin isimli kişiyi tabanca ile yaraladı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Lefkoşa'da bugün 15.15 sıralarında Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yeri içerisine gelen kimliği meçhul şahıs, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı işletme içerisinde bulunan Ahmet Keskin adlı kişiyi tabanca ile ateş açarak yaraladı.

Olayda yaralanan Ahmet Keskin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskin'in tedavisi sürüyor.

Ateş açan kimliği meçhul şahıs ise polis tarafından her yerde aranıyor.