Lefkoşa’da sakin 41 yaşındaki Nejat İmsel evinde ölü bulundu

Lefkoşa’da sakin 41 yaşındaki Nejat İmsel (E), bu sabah evinde ölü bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 06.00 sıralarında, Lefkoşa’da kalmakta olduğu evinde ölü olarak bulunan İmsel’in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.