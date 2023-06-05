Lefkoşa’da parklar dökülüyor

Lefkoşa sakinleri parkların bakımsızlığından şikâyetçi oldu. Parkların temiz olmamasından, yabani otların temizlenmemesinden dolayı şikâyetçi olan Lefkoşalılar, çocuklarıyla sağlıklı zaman geçirdikleri parkların temizlenmesini istiyor.

Kirlilikten dolayı ot sineklerinin çoğaldığını belirten Lefkoşalılar, parkların içerisindeki plastik şişelerin ve çöplerin de kötü görüntü yarattığını belirttiler. Çöp bidonlarının dolup taştığını belirten Lefkoşalılar, dinlenmek ve huzur bulmak için gittikleri parklardan, rahatsızlık duyarak ayrıldıklarını söyledi.