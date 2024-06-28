Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi’nde pazar günü altyapı çalışması yapılacak
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Mehmet Akif Caddesi’nde (Dereboyu) pazar günü altyapı çalışması yapılacağını duyurdu.
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Mehmet Akif Caddesi’nde (Dereboyu) pazar günü altyapı çalışması yapılacağını duyurdu.
LTB’den yapılan açıklamada, Ortaköy Altyapı Geliştirme Projesi kapsamında yapılacak çalışmaların 08.00-17.00 saatleri arasında olacağı kaydedildi.
Açıklamada, çalışmalar süresince bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri çağrısında bulunuldu.
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