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Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi’nde pazar günü altyapı çalışması yapılacak

Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi’nde pazar günü altyapı çalışması yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Mehmet Akif Caddesi’nde (Dereboyu) pazar günü altyapı çalışması yapılacağını duyurdu.

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Mehmet Akif Caddesi’nde (Dereboyu) pazar günü altyapı çalışması yapılacağını duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamada, Ortaköy Altyapı Geliştirme Projesi kapsamında yapılacak çalışmaların 08.00-17.00 saatleri arasında olacağı kaydedildi.

Açıklamada, çalışmalar süresince bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri çağrısında bulunuldu.

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