Lefkoşa'da korkutan kaza: 2 yaralı
Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi'nde 3 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi, 2 kişi yaralandı.
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Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi'nde 3 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi, 2 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre bugün 15.30 sıralarında Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Fotoğraf: Sosyal medya
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Etiketler : kaza, polis basın bülteni