Lefkoşa’da kısa süreliğine test kiti krizi

Sağlık Bakanlığı’nın Lefkoşa’daki PCR Merkezleri’nde bu sabah test kiti sorunu yaşandı. Sabah saatlerinde test kitleri bitti. Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Lefkoşa PCR Test Merkezleri Sorumlusu Hemşire Filiz Uzun, test kitleri konusunda sabah saatlerinde sıkıntı yaşandığını ancak Türkiye’den yeni kitlerin gelmesiyle birlikte bu sorunun aşıldığını ve işleyişin aksamadan devam ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Fuar Alanı’nda PCR testlerini, TMT Mücahitler Derneği’nde de antijen testlerini gerçekleştiriyor.