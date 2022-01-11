Lefkoşa'da kavga: 2 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da iki grup arasında çıkan kavgada, yaşları 23 olan 2 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 04.00 sıralarında, Lefkoşa’da, 18 yaşındaki, Y.C.B. (E), aralarında çıkan tartışma sonucu 23 yaşındaki K.M.A.(E), 23 yaşındaki A.K.E.(E) ve 19 yaşındaki N.A.(E) ile kavga etti. Kavga sırasında 18 yaşındaki Y.C.B. (E), K.M.A’yı ve A.K.E.’yi yaraladı.

K.M.A. ve A.K.E’nin, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altında alındığı, hayati tehlikeleri bulunmadığı kaydedildi. Y.C.B. ise tutuklandı.