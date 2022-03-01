Lefkoşa’da kalp krizi sonucu ani ölüm
Lefkoşa’da çalışmakta olduğu iş yeri içerisinde dün saat 15.30 sıralarında aniden rahatsızlanan 54 yaşındaki Nilsev Akanlık, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Lefkoşa’da çalışmakta olduğu iş yeri içerisinde dün saat 15.30 sıralarında aniden rahatsızlanan 54 yaşındaki Nilsev Akanlık, ambulansla kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yapılan otopside Akanlık’ın ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : ölüm, polis basın bülteni, Nilsev Akanlık