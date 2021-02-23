Lefkoşa’da kahve içen 7 gence yasal işlem

Polis ekipleri tarafından Lefkoşa Surlariçi’nde gerçekleştirilen denetimler sonucu açık olmaması gereken bir iş yerinin yasal emirlere uymayarak açarak faaliyette olduğu tespit edildi.

Bahse konu iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatılırken, yine aynı iş yeri önünde toplu olarak sosyal mesafeyi korumadan oturan toplam 7 gence ve bu gençler içerisinden maske takmayan 4 kişiye maske takmamaktan ötürü haklarında yasal işleme gidilmiştir.

Foto: Arşiv