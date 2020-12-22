Lefkoşa'da iş kazası: 7 metre yükseklikten düştü

Lefkoşa'da dün, inşaatı devam eden bir apartmanın 2'nci katındaki pencere içerisinde alüminyum işlerini yapan 19 yaşındaki Şemsettin Bayraktar, dengesini kaybederek yaklaşık 7.60 metre yükseklikten moloz yığınlarının üzerine düşerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre dün saat 11.15 sıralarında gerçekleşen iş kazasında yaralanan 19 yaşındaki Şemsettin Bayraktar, olay sonrası ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Orada yapılan ilk müdahalenin ardından ise Yakın Doğu Hastanesi'ne sevk edilerek müşaade altına alındı. Polisin olayla ilgili soruştuması devam ediyor.