İş kazasında yaralanan 19 yaşındaki Bayraktar hayatını kaybetti

Lefkoşa’da pazartesi günü meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki Şemsettin Bayraktar bu sabah hayatını kaybetti.

Bayraktar, 21 Aralık tarihinde, Lefkoşa’da devam eden bir inşaatın 2'nci katındaki pencere içerisinde alüminyum işlerini yaptığı sırada, dengesini kaybederek düşmüştü. Yaklaşık 7.60 metre yükseklikten moloz yığınlarının üzerine düşen Bayraktar ağır yaralanmıştı.

Polisten verilen bilgiye göre, Bayraktar, tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde, bu sabah saat 09:45’de yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor.