Lefkoşa'da İfade Özgürlüğü Nöbeti

Basın-Sen Başkanı gazeteci Ali Kişmir’in yazdığı bir yazıdan dolayı 10 yıl hapis istemiyle yargılanmasını protesto etmek ve demokrasinin temeli olan ifade özgürlüğünü savunmak amacıyla mahkemeler önünde “İfade Özgürlüğü Nöbeti” eylemi düzenleniyor.

Nöbete CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı Milletvekilleri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, gazeteciler ve aydınlar katılım gösterdi.

Nöbet kapsamında mahkeme önüne kürsü kuruldu, konuşmalar yapıldı.