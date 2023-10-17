Lefkoşa’da güneyden kuzeye geçen şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu

Lefkoşa’da, güneyden kuzeye geçiş yaptığı sırada uyuşturucu madde ile yakalanan O.D. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Pazar günü saat 19.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Lokmacı geçiş noktasından; Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçiş yapan zanlının üzerinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının tasarrufunda 10 gram kokain, 28 gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerin devlet kimya laboratuarına gönderileceğini, maddelerin sarılı olduğu paketlerin ise parmak izi incelemesine gönderileceğini belirtti.

Zanlının gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini kaydederek, 3 gün süre talep etti.

Zanlının avukatı Hüseyin Koralp, polisin talep ettiği süreye ilk aşamada itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.