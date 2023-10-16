Lefkoşa’da “fuhuşa teşvik” suçundan 2 tutuklu

Lefkoşa’da “Fuhuşa Teşvik” suçundan tutuklanan A.B.O. ile O.N. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili detayları aktaran polis, Pazar günü saat 15.00 sıralarında Ortaköy bölgesinde bulunan bir apartman dairesi içerisinde A.B.O. isimli zanlının,

kendisini ve yanında bulunan M.A.Y. isimli şahıs ile J.O.E. isimli şahsın, cinsel birliktelik yaşamaları için Y.Y ile 400 TL’ye anlaşma yapıp para karşılığında fuhuşa teşvik ettiğini söyledi.

Polis, alınan ihbar üzerine söz konusu adrese gidildiğini, polis ekibi kapıda beklediği esnada içerideki kilitli odadan çıkan aynı evde sakin kadın bir şahsın çığlık atarak kapıya geldiğini ve yanındaki erkek şahsın camdan atladığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, atlayıp düşen zanlının apartmanın otopark kısmında tespit edilip, ambulansa bilgi verildiğini açıkladı.

Polis, O.N. isimli şahsın tedavisinin ardından A.B.O. isimli zanlı ile birlikte gözaltına alındığını söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, 10 ifade temin edildiğini ve halen daha alınması gereken ifadeler olduğunu, zanlıların tasarrufunda bulunan cep telefonlarının incelenmesi gerektiğini belirterek, soruşturma amaçlı 3 gün süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.